Знарок покидает «Спартак»

«Спартак» в официальном Twitter объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера. Со специалистом и его тренерским штабом решено не продлевать контракт.

Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно. pic.twitter.com/ZfyJ971Sfg — Spartak Moscow (@spartak_hc) March 24, 2021

Бывший главный тренер сборной России возглавил «Спартак» 29 апреля 2019 года. В сезоне-2019/20 красно-белые заняли четвертое место в Западной конференции КХЛ и уступили в первом раунде московскому «Динамо» (2-4). Кубок Гагарина не был разыгран из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/21 «Спартак» стал восьмым на «Западе» и уступил в четвертьфинале конференции ЦСКА (0-4).