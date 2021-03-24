Хоккей
КХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Знарок покидает «Спартак»

15:35
Олег Знарок. Фото ХК «Спартак»
Олег Знарок. Фото ХК «Спартак»
Теги:

«Спартак» в официальном Twitter объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера. Со специалистом и его тренерским штабом решено не продлевать контракт.

Бывший главный тренер сборной России возглавил «Спартак» 29 апреля 2019 года. В сезоне-2019/20 красно-белые заняли четвертое место в Западной конференции КХЛ и уступили в первом раунде московскому «Динамо» (2-4). Кубок Гагарина не был разыгран из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/21 «Спартак» стал восьмым на «Западе» и уступил в четвертьфинале конференции ЦСКА (0-4).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...