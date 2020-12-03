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Знарок объяснил поражение от «Амура»

17:34
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок рассказал, почему его команда уступила «Амуру» (2:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Игру проиграли, значит сложилось все не так, как нам хотелось бы, — цитирует специалиста официальный сайт «Спартака». — Несколько последних матчей подряд мы плохо играем в численном преимуществе. Неправильно сыграли и сегодня, хотя одно реализовали — это нюансы игры».

Тренер также сказал, что команда много времени провела в меньшинстве, что очень выматывает, особенно в трудной поездке. Также он сказал, что не рассчитывал на такой результат. Тренер посетовал на необходимость использовать один и тот же состав, так как в команде много травмированных. Знарок заявил, что в следующих играх красно-белым нужно будет побеждать.

В составе «Спартака» дублем в этом матче отметился Анатолий Никонцев.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-03-12-2020/

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