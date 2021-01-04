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Знарок — об игре Гудачека: «Он в «Спартаке» не первый год. Должен справляться с нагрузкой»

18:28
Юлиус Гудачек. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юлиус Гудачек. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал выездное поражение от магнитогорского «Металлурга» (3:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Что больше в поражении: физики или психологии? Думаю, индивидуальных ошибок в обороне, — ответил Знарок. — Глупые ошибки — и второй, и третий гол.

Во втором периоде мы шесть минут играли в меньшинстве. Естественно, от соперника будет больше бросков. Гудачек играет в «Спартаке» не первый год. Должен справляться с этой нагрузкой.

Игра в неравных составах? Два гола забили в большинстве — довольны. При этом у нас травмированы игроки, которые играют в большинстве.

Прогноз по возвращению Йори Лехтеря? Не знаю. У него серьезная травма».

(Михаил Скрыль)

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