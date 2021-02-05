Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:5).

— Неправильно сыграли в меньшинстве, хотя разбирали на видео, как играет соперник. Но, к сожалению, наш игрок сыграл неправильно.

— Как будете использовать паузу?

— Подтянем «физику», будем работать над меньшинством и большинством.

— Последний матч против Витязя будет битвой?

— Не стоит затягивать до этого, у нас есть время, чтобы все исправить.