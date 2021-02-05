Знарок — о поражении от «Северстали»: «Неправильно сыграли в меньшинстве»
23:12
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:5).
— Неправильно сыграли в меньшинстве, хотя разбирали на видео, как играет соперник. Но, к сожалению, наш игрок сыграл неправильно.
— Как будете использовать паузу?
— Подтянем «физику», будем работать над меньшинством и большинством.
— Последний матч против Витязя будет битвой?
— Не стоит затягивать до этого, у нас есть время, чтобы все исправить.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-05-02-21/
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