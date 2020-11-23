Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:5).

— Очень плохая для нас игра была, — приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ. — Когда играли впятером против троих, нужно было забивать, решать. Если говорить о графике, пятый матч подряд через день — это очень тяжело. Потому что у нас играет практически один и тот же состав, без замен; думаю, мы до конца не смогли восстановиться. Сроки возвращения травмированных? Пока об этом рано говорить.