Знарок — о поражении от ЦСКА: «Жизнь тренерская такая, всегда будет виноват тренер»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина. Красно-белые 9 марта уступили 1:3 и проиграли серию со счетом 0-4.
— Чего нам не хватило, так это голов от нападающих, — цитирует официальный сайт «Спартака» Знарока. — Моменты хорошие были, но, к сожалению, подвела реализация. Ни один матч мы просто так не отдали, команда билась.
— Низкая результативность — это отголоски сложного сезона?
— Да, конечно. У нас нет такой длинной лавки, нам пришлось работать на пределе. В концовке чемпионата мы отдали много сил и эмоций.
— Как оцените этот сезон для себя просто по-человечески?
— На меня всегда давление, я уже привык. Жизнь тренерская она такая, всегда будет виноват тренер.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-09-03-21/
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю