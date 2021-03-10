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Знарок — о поражении от ЦСКА: «Жизнь тренерская такая, всегда будет виноват тренер»

01:09
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина. Красно-белые 9 марта уступили 1:3 и проиграли серию со счетом 0-4.

— Чего нам не хватило, так это голов от нападающих, — цитирует официальный сайт «Спартака» Знарока. — Моменты хорошие были, но, к сожалению, подвела реализация. Ни один матч мы просто так не отдали, команда билась.

— Низкая результативность — это отголоски сложного сезона?

— Да, конечно. У нас нет такой длинной лавки, нам пришлось работать на пределе. В концовке чемпионата мы отдали много сил и эмоций.

— Как оцените этот сезон для себя просто по-человечески?

— На меня всегда давление, я уже привык. Жизнь тренерская она такая, всегда будет виноват тренер.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-09-03-21/

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