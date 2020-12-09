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Знарок — о победе над «Нефтехимиком»: «Не совсем правильно играли, много эмоций отдали в предыдущей игре»

23:30
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:2).

— Тяжелая игра для нас получилась. Не совсем правильно играли, много эмоций отдали в предыдущей игре против «Йокерита», — цитирует тренера сайт красно-белых. — Победа — это всегда радостно, несмотря на ошибки. Два очка — это хорошо. Разберем игру, будем работать.

— Довольны ли вы большинством? Одно реализовали сегодня.

— Большинство и принесло победу, поэтому довольны. Хотя до этого не все получалось.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-09-12-20/

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