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Знарок — о камбэке в матче с «Локомотивом»: «Смогли победить за счет огромного желания»

23:07
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:3).

«Смогли победить за счет огромного желания, поддержки болельщиков и тому, что бились до конца. В третьем периоде перешли на игру в три звена, и ребята вытащили матч. Сегодня реализовали одно большинство, эта шайба придала нам уверенности, конечно. И молодцы, что без удалений отыграли сегодня», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/11/479860.html

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