Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:3).

«Смогли победить за счет огромного желания, поддержки болельщиков и тому, что бились до конца. В третьем периоде перешли на игру в три звена, и ребята вытащили матч. Сегодня реализовали одно большинство, эта шайба придала нам уверенности, конечно. И молодцы, что без удалений отыграли сегодня», — приводит слова тренера сайт КХЛ.