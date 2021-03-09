Знарок о будущем в «Спартаке»: «Ответьте на вопрос сами, как хотите»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина с ЦСКА, которая закончилась победой армейцев со счетом 4-0.

— Очень мало нападающие забивали, у них только один гол. Большинство у нас не пошло. Но команда билась, все игры были достойные, — сказал Знарок.

— Можете выделить матч, который больше всего понравился?

— Первый. Надо было цепляться.

— По поводу будущего еще не успели пообщаться?

— Вот прямо сейчас взял и пообщался. Ответьте на вопрос сами, как хотите.

(Артур Хайруллин)