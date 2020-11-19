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Знарок: «Кажется, «Спартак» подарил «Северстали» очко»

09:38
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу в овертайме над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Есть ощущение, что мы подарили очко «Северстали» сегодня. Надо было забивать большинство, тогда бы другая была история. По Максиму Майорову пока ничего не решили — ещё есть время. Пошла ли поездка в «Химик» Роману Любимову на пользу? Да. Сейчас не так просто ему, потому что у нас сложная ситуация с центральными нападающими, так что он в центре выходит», — цитирует Знарка пресс-служба КХЛ.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертое место на «Западе» с 31 очком, «Северсталь» — седьмая (28 очков).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/18/476038.html

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