Тренеры Олег Знарок и Харийс Витолиньш посетили четвертый матч серии полуфинала Западной конференции между «Динамо» и СКА.

24 марта стало известно, что Олег Знарок покинет пост главного тренера московского «Спартака» по истечении срока контракта, который завершается 30 апреля.

Знарок возглавлял «Спартак» с мая 2019 года. В прошлом сезоне КХЛ красно-белые под руководством специалиста заняли пятое место в таблице Западной конференции и уступили в первом раунде плей-офф столичному «Динамо» с общим счетом 2-4.

Под руководством Знарка сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и чемпионата мира-2014 в Минске. Также специалист трижды в карьере выигрывал Кубок Гагарина: дважды с московским «Динамо» (2012, 2013) и один раз с петербургским СКА (2017).