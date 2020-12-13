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Знарок: «Хочу отметить поддержку болельщиков, играли как дома»

20:36
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:1) подвел итоги встречи.

— Довольны игрой Широкова в центре?

— Да, у нас и не было других вариантов. Пока Йори Лехтеря выбыл на неопределенный срок, поэтому Сергей будет играть в центре.

— Планируете усиление в команде?

— Конечно, всегда хочется усилиться, будем думать вместе с руководством.

— Есть ясность, когда вернутся в строй защитники?

— В ближайшее время ждем только Пивцакина.

— «Спартак» мощно провел первый период. Такая была установка?

— Нам некуда было деваться, мы вернулись из Череповца с проигрышем. Ребята хорошо понимали, что нужно делать, они — молодцы. Также хочу отметить поддержку болельщиков, играли как дома.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-13-12-20/

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