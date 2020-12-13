Знарок: «Хочу отметить поддержку болельщиков, играли как дома»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:1) подвел итоги встречи.
— Довольны игрой Широкова в центре?
— Да, у нас и не было других вариантов. Пока Йори Лехтеря выбыл на неопределенный срок, поэтому Сергей будет играть в центре.
— Планируете усиление в команде?
— Конечно, всегда хочется усилиться, будем думать вместе с руководством.
— Есть ясность, когда вернутся в строй защитники?
— В ближайшее время ждем только Пивцакина.
— «Спартак» мощно провел первый период. Такая была установка?
— Нам некуда было деваться, мы вернулись из Череповца с проигрышем. Ребята хорошо понимали, что нужно делать, они — молодцы. Также хочу отметить поддержку болельщиков, играли как дома.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-13-12-20/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю