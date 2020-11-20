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Знарок: «Если бы Гудачек вышел на мгновение раньше, мог бы отбить»

21:12
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против Салавата Юлаева (1:2 Б) остался доволен игрой команды.

— Хороший матч по тактике, неплохо играли, — цитирует Знарка сайт «Спартака».

— У Майорова закончился просмотровый контракт. Есть по нему решение?

— Вечером будет решение.

— Вы не были шокированы решением Гудачека во время первого буллита Гранлунда?

— Вратарь посчитал, что нужно так сделать. Взял на себя ответственность.

— Его решение психологически не «прибило» команду?

— Что значит «прибило»? Он принял решение. Если бы вышел на мгновение раньше, мог бы отбить.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-20-11-2020/

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