Знарок — Еронко: «Не найдетесь, что я отвечу на ваш вопрос о драке»
23:24
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча с «Динамо» (1:5) в первом раунде плей-офф КХЛ отказался отвечать на вопрос обозревателя «СЭ» Игоря Еронко.
— Вы инициировали потасовку «пять на пять»? — вопрос Знарку.
— Странный вы вопрос задаете.
— Мне интересно, была ли команда.
— Вы считаете, что отвечу на этот вопрос?
— Я на это надеялся.
— Не найдетесь.
Надежды юношей питают pic.twitter.com/3BEMAkLLn7— Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) March 2, 2020