Знарок думает, что в плей-офф КХЛ «Спартак» встретится с московским «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от московского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Хорошая игра для зрителей, — приводит слова Знарка пресс-служба «Спартака». — Мы готовимся к матчам плей-офф. Думаю, что будем играть с «Динамо». Хомченко? Он одаренный вратарь, и, когда у нас была проблема с вратарями, нас выручал. В плей-офф могут сыграть все из вратарей. Скоро еще вернется Беспалов. Никонцев? В прошлом матче две передачи сделал, сегодня забил, значит, сыграл хорошо».