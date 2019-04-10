Знарок договорился со "Спартаком"

Как стало известно "СЭ", Олег Знарок достиг окончательной договоренности со "Спартаком" и станет главным тренером красно-белых в следующем сезоне.

Впервые информация об интересе московского клуба к экс-наставнику сборной России появилась в середине марта. В тот момент кандидатуру Знарка менеджмент "Спартака" согласовал со спонсором столичной команды, однако окончательно она еще не была утверждена.

В течение последнего месяца в хоккейных кулуарах ходили слухи о том, что Знарок вместо "Спартака" мог возглавить СКА, вернувшись в Петербург вместо Ильи Воробьева в случае неудачного выступления питерцев в плей-офф. Однако, несмотря на вылет армейцев из Кубка Гагарина, их нынешний тренер сохранит свой пост.

Знарок же окончательно договорился со "Спартаком". Ожидается, что за его назначением последует значительное увеличение бюджета красно-белых, что переведет москвичей из статуса середняка в разряд топ-клубов.

Алексей Жамнов: "Есть принципиальная договоренность со Знарком, сейчас обговариваем детали"

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей