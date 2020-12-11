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Знарок: «Что здесь объяснять? Конечно, ошибки»

23:09
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4).

— На фоне не очень хорошего физического состояния и усталости сегодня удалось сыграть функционально, прежде всего. Но показалось, что пара результативных ошибок загубила все. Особенно, когда забивали третий гол.

— Да, так и получилось. Что здесь объяснять? Конечно, ошибки. Все равно сказывается у нас поездка на Дальний Восток. Через день играем.

— Показалось, что сегодня была установка бросать из любых ситуаций.

— Вообще всегда надо бросать, не только сегодня. Нужно напрягать вратаря постоянно. Без бросков ты, естественно, не забьешь. Я скажу, что мало бросали еще. Особенно в первом периоде.

— Когда восстановится защитная линия?

— Больной вопрос. Пивцакин, может, появиться в паузе. Пока все.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov%20-11-12-30/

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