Знарок: «Что здесь объяснять? Конечно, ошибки»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4).

— На фоне не очень хорошего физического состояния и усталости сегодня удалось сыграть функционально, прежде всего. Но показалось, что пара результативных ошибок загубила все. Особенно, когда забивали третий гол.

— Да, так и получилось. Что здесь объяснять? Конечно, ошибки. Все равно сказывается у нас поездка на Дальний Восток. Через день играем.

— Показалось, что сегодня была установка бросать из любых ситуаций.

— Вообще всегда надо бросать, не только сегодня. Нужно напрягать вратаря постоянно. Без бросков ты, естественно, не забьешь. Я скажу, что мало бросали еще. Особенно в первом периоде.

— Когда восстановится защитная линия?

— Больной вопрос. Пивцакин, может, появиться в паузе. Пока все.