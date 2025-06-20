Знаменитый спартаковец Майоров жестко раскритиковал судейство в плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, знаменитый хоккеист Борис Майоров в интервью «СЭ» негативно высказался об уровне судейства в Кубке Гагарина.

— Хоть кто-то подкатился под вас так, что летели надо льдом?

— Как под меня можно подкатиться? У меня глаз, что ли, нет?

— Все однажды попадаются.

— Я — ни разу. Но раньше хоккей был не такой жесткий, как сейчас. Силовая борьба разрешалась только на своей половине поля.

— Когда разрешили по всей площадке?

— В 1969-м. А кто со мной справится без силовой борьбы?

— Никто.

— Никто! Я на своей половине поля знаю, что меня никто не тронет, набираю скорость, веду шайбу. Кто на скорости меня достанет? Кто ударит? А сейчас хоккей просто жестокий!

— Да бросьте.

— Я смотрел второй матч в серии «Динамо» — «Ак Барс». Это же бойня, а не хоккей! Никаких правил!

— Да?

— Такого быть не должно. Куда этот Анисимов (главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. — Прим. «СЭ») смотрит? Как можно так распустить команды?! Фальковский и Дыняк должны все время сидеть на штрафе! Только вышел — тут же пусть обратно отправляется!

— Вы строги, Борис Александрович. Но справедливы.

— Многое зависит от судейства. Говорят — «это плей-офф». А что, в плей-офф другие правила, что ли? Вот скажите мне! Правила те же самые — так что не свистишь-то?

— В вашей жизни матч, превратившийся в бойню, был?

— Да вы что! В советские времена тебя тут же в газете пропишут. Так пропесочат, что на поле не захочешь выходить.