Знаменитый спартаковец Майоров жестко раскритиковал судейство в плей-офф КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион, знаменитый хоккеист Борис Майоров в интервью «СЭ» негативно высказался об уровне судейства в Кубке Гагарина.
— Хоть кто-то подкатился под вас так, что летели надо льдом?
— Как под меня можно подкатиться? У меня глаз, что ли, нет?
— Все однажды попадаются.
— Я — ни разу. Но раньше хоккей был не такой жесткий, как сейчас. Силовая борьба разрешалась только на своей половине поля.
— Когда разрешили по всей площадке?
— В 1969-м. А кто со мной справится без силовой борьбы?
— Никто.
— Никто! Я на своей половине поля знаю, что меня никто не тронет, набираю скорость, веду шайбу. Кто на скорости меня достанет? Кто ударит? А сейчас хоккей просто жестокий!
— Да бросьте.
— Я смотрел второй матч в серии «Динамо» — «Ак Барс». Это же бойня, а не хоккей! Никаких правил!
— Да?
— Такого быть не должно. Куда этот Анисимов (главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. — Прим. «СЭ») смотрит? Как можно так распустить команды?! Фальковский и Дыняк должны все время сидеть на штрафе! Только вышел — тут же пусть обратно отправляется!
— Вы строги, Борис Александрович. Но справедливы.
— Многое зависит от судейства. Говорят — «это плей-офф». А что, в плей-офф другие правила, что ли? Вот скажите мне! Правила те же самые — так что не свистишь-то?
— В вашей жизни матч, превратившийся в бойню, был?
— Да вы что! В советские времена тебя тут же в газете пропишут. Так пропесочат, что на поле не захочешь выходить.
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