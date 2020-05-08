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Знаменитый российский защитник назвал лучшие моменты своей карьеры. Он закончил с хоккеем в 41 год

23:20
Андрей Марков. Фото photo.khl.ru
Андрей Марков. Фото photo.khl.ru
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Чемпион мира-2008, бывший российский защитник Андрей Марков рассказал о своих лучших моментах в профессиональной карьере.

— Какие самые яркие моменты вашей карьеры вы могли бы выделить?

— Думаю, нужно идти по периодам. Первый момент — победа с «Динамо» в 2000 году, второй — дебют за «Монреаль», третий — чемпионат мира в Квебеке, которой мы выиграли. И, безусловно, победа в Кубке Гагарина с «Ак Барсом». (Алена Гребенькова)

41-летний Марков объявил о завершении карьеры в апреле 2020 года.

Полностью интервью с Марковым читайте здесь

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