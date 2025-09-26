Знаменитый канадский тренер Галлан восторженно высказался о Санкт-Петербурге

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан в интервью «СЭ» поделился первыми впечатлениями от жизни в России.

— Вы лично знали кого-то из тренеров или игроков, кто раньше работал в КХЛ, прежде чем принять предложение?

— Да, знаю многих ребят лично, и все они хорошие парни. Они говорили, что здесь другая культура, другая лига, но им понравилось. Во многом именно поэтому я и решился приехать. Когда общаешься с теми, кто уже поработал здесь, слышишь только хорошее. КХЛ — отличная лига, к игрокам и тренерам относятся профессионально, уважительно. То, что рассказывают дома, часто сильно отличается от реальности. Когда приезжаешь сам, видишь все своими глазами — и никаких проблем нет. Все на высоком уровне.

— Я разговаривал с канадскими хоккеистами, например с Заком Фукале. Он говорил, что перед тем как подписывать контракт в КХЛ, обзвонил человек двадцать, чтобы узнать максимум мнений. Вы с кем-то советовались?

— Немного. Пообщался с тренером «Авангарда» Дэйвом Барром — мы когда-то вместе играли в «Детройте». Но я не расспрашивал многих. Просто слышал от разных людей: «Тебе понравится, там хорошие условия, отличная возможность». Многие отмечали, что Россия сейчас уже совсем не та, о которой мы раньше думали. Петербург — красивый город, там комфортно жить. Для меня главным было семейное решение. Все-таки когда ты тренируешь — это не туристическая поездка. Я приехал сюда работать и развивать команду, а не бегать и осматривать достопримечательности.

— Но все же, если будет пауза в чемпионате...

— Тогда можно будет немного посмотреть город. В декабре, например, есть перерыв. Вот в такие моменты, думаю, будет возможность уделить время и этому.

- А из того, что уже видели, что вам больше всего понравилось в Санкт-Петербурге?

— Недавно катался на лодке по рекам и каналам вместе с руководством клуба. Было невероятно красиво. Честно, даже не представлял, что в Петербурге столько мостов. Похожую прогулку мы делали и в Москве с менеджментом — тоже фантастические впечатления. Красивейшие здания, архитектура, все очень впечатляет. «СКА Арена» — это уровень НХЛ. Наши раздевалки, инфраструктура — все сделано на высочайшем уровне.

— Многие, когда слышат о переезде в Россию, говорят о политической ситуации. Для вас этот фактор имел значение?

— Честно говоря, нет. Все, с кем я общался, говорили, что никаких проблем нет. И когда я сам приехал, был даже удивлен — здесь об этом вообще не слышишь. В жизни, в быту о политических событиях никто не говорит.

Галлан возглавил «Шанхай Дрэгонс» в августе 2025 года. 62-летний канадец подписал контракт на 2 года с китайским клубом, базирующимся в Санкт-Петербурге.