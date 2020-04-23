Знаменитые баллоны и 15-летний Федоров в первом звене. Крикунов вспомнил, как работал в минском «Динамо»

В интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру в день своего 70-летия главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов вспомнил, как родилось его культовое упражнение с так называемыми «баллонами», а также рассказал о том, как Сергей Федоров в 15 лет играл у него в первом звене минского «Динамо».

— На каком этапе вашей тренерской карьеры у вас появились знаменитые баллоны? И как? Это же придумать надо — посадить в автомобильную шину другого хоккеиста, и чтобы игрок на ремне все это тянул.

— Еще в Минске. Когда я взял в «Динамо» этих ребят 68-69 годов рождения, многие из которых обыграли шведов в Солт-Лейк-Сити. Они, когда пришли, слабенькие были. Надо было что-то делать. Если просто качать «железом» — на лед переносится всего 30 процентов этой силы. Другие мышцы работают.

И как-то мне эта идея с баллонами пришла в голову. После чего они быстро подкачались, и через год мы с ними вышли в высшую лигу чемпионата СССР. Тогда я и получил звание заслуженного тренера Белоруссии.

— У вас же Сергей Федоров тогда играл в основе минского «Динамо» в первой лиге чемпионата СССР, когда ему всего 15 лет было?

— Да, причем в первом звене с Владимиром Меленчуком и Анатолием Варивончиком. Ему в декабре исполнялось 16. Он рослый был — так не скажешь, что ему всего 15. Тут, как и с Пашей Дацюком — когда ты с ними работаешь, то все видишь. Со стороны, может, сразу и не заметишь. Но когда уже держишь его в руках, то тебе становится ясно, какой талант. Не просто так же я поставил Сережу в первое звено в таком возрасте!

Но весной Боря Шагас (знаменитый тренер-селекционер, говоря по-сегодняшнему — шеф скаутской службы ЦСКА, — Прим. И.Р.) уговорил его и отца переехать в Москву. Мы сборы начинаем, они ко мне: «Владимир Васильевич, мы уезжаем в ЦСКА». Я получил от «Динамо» «банок» прилично, хотя предупреждал их: «Мне кажется, что Федорова могут увести. Разговаривайте с ним!» Но как-то вяло они это делали.

— Вы говорили мне, что 18-летний Александр Овечкин в «Динамо» таскал баллоны без ограничений, так же, как и взрослые хоккеисты. А 15-летний Федоров?

— В сезоне мы их немного таскали. Все думают, что это легко и просто. Нет, так не бывает. Есть время, когда это можно делать, — прежде всего, предсезонка. А Федорова мы взяли уже по ходу чемпионата. (Игорь Рабинер)

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