Знакомый семьи Соколовых назвал жену бывшего хоккеиста прекрасным человеком

Председатель правления ТСЖ в доме, в котором жила семья бывшего игрока сборной России Максима Соколова, в интервью "Известиям" назвал его жену прекрасным человеком. По словам мужчины, который знал семью Соколовых 25 лет, глава семьи почти все время был на работе, Ирина вела хозяйство, а никаких конфликтов между детьми не было. Последний раз мужчина разговаривал с убитой 19 апреля 2019 года.

– Никаких агрессий, ничего. Дети были маленькие, нормальные. Ириша была очень прекрасным человеком, – приводит 5-tv.ru слова мужчины. – Меня трясло. Я и сейчас не могу отойти от этого, потому что Ира была прекраснейший человек.

Напомним, что в четверг, 13 июня, в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Соколовых Максим, на которого изначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына Арсения, которого подозревают в убийстве матери.

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье //

Убийство жены Максима Соколова: основные версии