Злодеев: «Хочется пробиться в основу «Динамо», поиграть в КХЛ и что-то выиграть»

Форвард системы московского «Динамо» Дмитрий Злодеев рассказал о желании выиграть титулы со столичным клубом.

— Не могу не смотреть в сторону Северной Америки, потому что скоро молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне, — приводит слова Злодеева «Известия». — Хочется там сыграть, но для этого надо попасть в окончательный состав сборной. А что касается клубных дел, то у меня еще полтора года контракта с «Динамо». Команда уже стала родной, поэтому хочется пробиться в основу, поиграть в КХЛ и что-то выиграть. Мечтаю сыграть на стадионе в Петровском парке. В ближайшие полтора года буду сосредоточен только на этом.