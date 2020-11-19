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Злодеев: «Хочется пробиться в основу «Динамо», поиграть в КХЛ и что-то выиграть»

20:47
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Форвард системы московского «Динамо» Дмитрий Злодеев рассказал о желании выиграть титулы со столичным клубом.

— Не могу не смотреть в сторону Северной Америки, потому что скоро молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне, — приводит слова Злодеева «Известия». — Хочется там сыграть, но для этого надо попасть в окончательный состав сборной. А что касается клубных дел, то у меня еще полтора года контракта с «Динамо». Команда уже стала родной, поэтому хочется пробиться в основу, поиграть в КХЛ и что-то выиграть. Мечтаю сыграть на стадионе в Петровском парке. В ближайшие полтора года буду сосредоточен только на этом.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1088652/aleksei-fomin/zarazilsia-koronavirusom-popal-v-bolnitcu-i-trenirovalsia-v-palate

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