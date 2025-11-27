Злобин стал новым генеральным директором «Лады»

Виталий Злобин назначен на пост генерального директора «Лады», сообщает пресс-служба клуба.

Специалист сменил Александра Харламова, занимавшего этот пост с мая 2025 года.

С октября 2025 года Злобин занимал должность исполнительного директора клуба.

«Лада» набрала 23 очка в 30 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ.