Злобин - о поражении "Спартака" от СКА: "Удаления сломали нам игру"

Нападающий "Спартака" Антон Злобин после пятого матча серии первого рауда плей-офф Кубка Гагарина против СКА (1:2, 2-3) отметил, что команда могла выиграть, но в третьем периоде заработала много удалений. Форвард стал автором единственной шайбы красно-белых.

- Могли оформить дубль. Что не получилось? "Сунуть в очко"? (цитата Злобина из одного из прошлых интервью. - Прим. "СЭ")

- Да не (улыбается). Я слишком близко подъехал к вратарю, и мне пришлось подправлять шайбу. Не было времени, чтобы обводить.

- Почему не забили больше?

- Не дотерпели. Много удалений было в третьем периоде, они нам сломали игру.

- Зачем удалялись?

- В плей-офф эмоции на пределе, из-за этого пошли удаления.

- "Спартак" сыграл лучший матч в серии?

- Сегодня хорошо катались, по броскам уступили немного и держались единым кулаком. Эмоции подвели в конце.

- "Спартак" прибавил по ходу серии?

- Мы бьемся каждый за каждого.

- Победите СКА и вернетесь в Питер?

- С нами будут наши болельщики. Постараемся сделать все, что нужно. (Игорь Еронко)