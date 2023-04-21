Билялетдинов — о поражении от ЦСКА: «Играли хорошо, второй период полностью был наш»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение команды в третьем матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3, 1-2).

«Играли в целом хорошо, но надо забивать. Моментов достаточно было, чтобы счет был другой, но меньшинство не сработало. Будем готовиться к следующему матчу. Не соглашусь что команда подсела. Второй период был полностью наш. В меньшинстве пропустили, удаляться нам нельзя учитывая, что команда соперника сильная, хорошо разыгрывает шайбу. Но сам период был отличный.

Голы ЦСКА — это уровень мастерства, исполнение. Мы пытаемся перекрывать их, но все голы, которые забиваются они не такие уж и сложные. Это индивидуальные ошибки. Нужно не давать возможности бросать. Голы они какие? Это все были явные голевые ситуации. Таких не должно быть. Перед третьим решили дать возможность Тимуру передохнуть. Амир вышел, здорово сыграл, команда почувствовала уверенность. Кто будет играть в воскресенье еще не решил», — сказал Билялетдинов.

Во втором периоде ЦСКА забросил три шайбы с пяти бросков в створ.