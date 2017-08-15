Зинэтула Билялетдинов: "Времени осталось немного, поэтому нужно сделать правильные выводы"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от рижского "Динамо" (1:3) в матче Кубка Латвийских железных дорог отметил, что казанцам нужно поработать над устранением недостатков. По его словам, в первую очередь – над соблюдением игровой дисциплины.

– Соперник сыграл здорово, поэтому удалось забросить всего одну шайбу, – цитирует "Р-Спорт" Билялетдинова. – Ну и наши собственные недостатки сыграли в этом свою роль. Надо поработать над их устранением. В первую очередь речь идет об игровой дисциплине.

А вообще полезная игра. Такие игры дают нам лишнюю возможность себя проверить и выявить свои недостатки, чтобы попытаться их исправить до начала чемпионата. Времени осталось немного, поэтому нужно из всего этого сделать правильные выводы.