Зинэтула Билялетдинов: "Вратари? У "Ак Барса" есть только Шарыченков и Подъяпольский"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов на пресс-конференции поделился мнение о первом матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина с "Авангардом" (0:6).
- Мы понимали, насколько важна первая игра, серьезно готовились, но не все у нас получалось, - заявил Билялетдинов. - Допускали ошибки в обороне, что и привело нас к такому неудачному счету. Серия началась, мы постараемся исправить ошибки, готовиться к следующему матчу.
- Почему не играл Зарипов?
- Мы решили, что он пропустит первую игру. Он готов.
- Почему пропустили шесть безответных шайб?
- Неудачно сыграли в обороне. Ошибки будем исполнять - они были разные.
-Чувствуется потеря Гарипова? Как будете решать вратарскую проблему?
- А что мы можем сделать? У нас есть только Шарыченков и Подъяпольский, они будут играть насколько их хватит. Мы должны им помочь. Ребята молодые, но им уже некогда набираться опыта.
- Следующую игру начнет Шарыченков?
- Мы подумаем и примем решение.
- Педан не играл практически месяц и схватил два удаления в начале. С чем это связано?
- Ему было сложно после долгого отсутствия. Эти удаления, возможно, сыграли не очень хорошую роль. Думаю, он исправится.
- Видели ли гол в стиле "Мичиган", который забил Шумаков в плей-офф?
- Только в матче молодежных сборных финн забил такой матч.
- В концовке ваши подопечные не бросили играть. Рады, что они побили "Авангард" в концовке, нахватав удалений?
- Конечно, при таком счете эмоции перехлестывали. Никто не хочет проигрывать, но такое случается. (Алексей Шевченко)
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