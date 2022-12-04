Зинэтула Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Ак Барса»
Тренер Зинэтула Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Ак Барса», сообщает пресс-служба клуба.
На данный момент казанский клуб играет против московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Идет первый период и счет в игре — 0:0.
Ранее из «Ак Барса» ушел в отставку Олег Знарок, который тренировал команду с лета нынешнего года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Бабенко.
Билялетдинов возглавлял казанский клуб в периоды с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он один раз становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок Гагарина.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|36
|23
|13
|51
|3
|Локомотив
|37
|22
|15
|50
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|37
|20
|17
|45
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|38
|13
|25
|35
|10
|Куньлунь
|38
|13
|25
|29
|11
|Сочи
|35
|5
|30
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|37
|26
|11
|55
|2
|Металлург
|37
|24
|13
|52
|3
|Сибирь
|40
|24
|16
|51
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Авангард
|37
|21
|16
|45
|6
|Сал. Юлаев
|37
|19
|18
|45
|7
|Ак Барс
|36
|16
|20
|38
|8
|Барыс
|39
|16
|23
|35
|9
|Амур
|35
|14
|21
|34
|10
|Трактор
|39
|14
|25
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
Результаты / календарь
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
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1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
|4.12
|13:30
|
Сибирь – Торпедо
|3 : 2 ОТ
|4.12
|14:00
|
Авангард – Трактор
|5 : 1
|4.12
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 1
|4.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|1 : 4
|4.12
|15:00
|
Металлург – Автомобилист
|1 : 2
|4.12
|17:00
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -
|4.12
|17:00
|
Куньлунь – СКА
|- : -
|4.12
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -
|4.12
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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