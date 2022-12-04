Зинэтула Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Ак Барса»

Тренер Зинэтула Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Ак Барса», сообщает пресс-служба клуба.

На данный момент казанский клуб играет против московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Идет первый период и счет в игре — 0:0.

Ранее из «Ак Барса» ушел в отставку Олег Знарок, который тренировал команду с лета нынешнего года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Бабенко.

Билялетдинов возглавлял казанский клуб в периоды с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он один раз становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок Гагарина.