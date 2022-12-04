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Сегодня, 17:21

Зинэтула Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Ак Барса»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тренер Зинэтула Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Ак Барса», сообщает пресс-служба клуба.

На данный момент казанский клуб играет против московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Идет первый период и счет в игре — 0:0.

Ранее из «Ак Барса» ушел в отставку Олег Знарок, который тренировал команду с лета нынешнего года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Бабенко.

Билялетдинов возглавлял казанский клуб в периоды с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он один раз становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок Гагарина.

Боб Хартли. Билялетдинов отказался от предложения заменить Знарка в «Ак Барсе», Хартли — кандидат на это место

ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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