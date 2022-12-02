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2 декабря, 23:22

Зинэтула Билялетдинов станет главным тренером «Ак Барса»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Зинэтула Билялетдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Зинэтула Билялетдинов станет главным тренером «Ак Барса».

2 декабря Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию.

Этим летом Зинэтула Билялетдинов вернулся в казанский клуб — специалист был назначен советником исполнительного директора по хоккейной вертикали.

Ранее Зинэтула Билялетдинов занимал должность главного тренера «барсов» в 2004-2011 и 2011-2019 годах. Под его руководством команда выиграла три Кубка Гагарина, стала четырехкратным чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионатов России, обладателем Кубка Европейских чемпионов и Континентального Кубка.

ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Олег Знарок
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Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию

Олег Знарок объяснил решение покинуть пост главного тренера «Ак Барса»
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