Зинэтула Билялетдинов станет главным тренером «Ак Барса»
Как стало известно «СЭ», Зинэтула Билялетдинов станет главным тренером «Ак Барса».
2 декабря Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию.
Этим летом Зинэтула Билялетдинов вернулся в казанский клуб — специалист был назначен советником исполнительного директора по хоккейной вертикали.
Ранее Зинэтула Билялетдинов занимал должность главного тренера «барсов» в 2004-2011 и 2011-2019 годах. Под его руководством команда выиграла три Кубка Гагарина, стала четырехкратным чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионатов России, обладателем Кубка Европейских чемпионов и Континентального Кубка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|36
|23
|13
|51
|3
|Локомотив
|37
|22
|15
|50
|4
|Торпедо
|37
|22
|15
|46
|5
|Динамо М
|37
|20
|17
|45
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|36
|15
|21
|38
|9
|Северсталь
|37
|13
|24
|35
|10
|Куньлунь
|38
|13
|25
|29
|11
|Сочи
|35
|5
|30
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|36
|25
|11
|53
|2
|Металлург
|36
|24
|12
|52
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|19
|17
|45
|6
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|7
|Ак Барс
|36
|16
|20
|38
|8
|Амур
|35
|14
|21
|34
|9
|Барыс
|38
|15
|23
|33
|10
|Трактор
|38
|14
|24
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
Результаты / календарь
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1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
|3.12
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
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