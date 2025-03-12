Зинэтула Билялетдинов ответил на вопрос, может ли вернуться в тренерскую профессию

Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов, которому 13 марта исполняется 70 лет, в большом интервью «СЭ» ответил на вопрос, есть ли шансы на его возвращение в тренерскую профессию.

— Не скучаете ли по тренерской работе и планируете ли еще в нее вернуться?

— Да хорош уже, ха-ха! В конце прошлого сезона на пресс-конференции сказал то же самое, и с тех пор ничего не изменилось. Это тяжелая работа. И для того, чтобы хорошо с ней справляться, у тебя обязательно должны быть силы, кураж, огромное желание победить. Ты должен думать об этом 24 часа в сутки. Без этого нельзя.

Слово «кураж» выделю особо. Мы говорим о нем применительно к игрокам, но оно почему-то очень редко звучит в отношении тренеров. Это неправильно. Если куража нет у тренера — его не будет и у хоккеистов. А тогда и зритель, который приходит на арену после работы, уставший, и ждет, что получит удовольствие и позитивные эмоции, уйдет разочарованным. Моей задачей как тренера было поддерживать в команде этот кураж. Но его больше нет, и поэтому не нужно обманывать себя и хоккей.

— Часто вам жена говорила: мол, хватит уже мыслями быть круглые сутки в команде, удели время семье?

— Нет, за столько лет Надежда хорошо узнала мой характер и никогда не ставила мне это в упрек. Она понимала, что, пока у меня были желание и кураж, мне без этого пришлось бы сложно. Последние годы были непростые, даже тяжелые. Я стал старше — а нагрузка большая, много перелетов. Прилетаешь ночью, потом встаешь спозаранку — и на арену. Следующая игра закончилась — опять улетаешь, и так без конца. Это большая нагрузка, на которую нужно много сил. Но это моя жизнь.