Зинэтула Билялетдинов ответил на вопрос, может ли вернуться в тренерскую профессию
Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов, которому 13 марта исполняется 70 лет, в большом интервью «СЭ» ответил на вопрос, есть ли шансы на его возвращение в тренерскую профессию.
— Не скучаете ли по тренерской работе и планируете ли еще в нее вернуться?
— Да хорош уже, ха-ха! В конце прошлого сезона на пресс-конференции сказал то же самое, и с тех пор ничего не изменилось. Это тяжелая работа. И для того, чтобы хорошо с ней справляться, у тебя обязательно должны быть силы, кураж, огромное желание победить. Ты должен думать об этом 24 часа в сутки. Без этого нельзя.
Слово «кураж» выделю особо. Мы говорим о нем применительно к игрокам, но оно почему-то очень редко звучит в отношении тренеров. Это неправильно. Если куража нет у тренера — его не будет и у хоккеистов. А тогда и зритель, который приходит на арену после работы, уставший, и ждет, что получит удовольствие и позитивные эмоции, уйдет разочарованным. Моей задачей как тренера было поддерживать в команде этот кураж. Но его больше нет, и поэтому не нужно обманывать себя и хоккей.
— Часто вам жена говорила: мол, хватит уже мыслями быть круглые сутки в команде, удели время семье?
— Нет, за столько лет Надежда хорошо узнала мой характер и никогда не ставила мне это в упрек. Она понимала, что, пока у меня были желание и кураж, мне без этого пришлось бы сложно. Последние годы были непростые, даже тяжелые. Я стал старше — а нагрузка большая, много перелетов. Прилетаешь ночью, потом встаешь спозаранку — и на арену. Следующая игра закончилась — опять улетаешь, и так без конца. Это большая нагрузка, на которую нужно много сил. Но это моя жизнь.
И я бы ничего в ней не изменил, даже если бы была такая возможность. Это было во мне, еще когда я был игроком — тогда стал думать о тренерской работе, пусть даже сначала склонялся к тому, чтобы тренировать детей. Но сложилось иначе. Это неотъемлемая часть моей жизни, меня самого.
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|54
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|48
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|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
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Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3