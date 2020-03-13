Зинэтула Билялетдинов: «Не хочу говорить, что уже закончил карьеру, но сейчас мне комфортно»

Бывший тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, когда вернется к тренерской деятельности.

В апреле 2019 года 64-летний специалист покинул пост главного тренера казанцев. С тех пор Билялетдинов не работал.

— Честно говоря, я сейчас об этом не думаю, — цитирует Билялетдинова ТАСС. — Я сейчас чувствую себя очень хорошо. Можно сказать, что я уже и закончил. Я не хочу говорить, что уже закончил, но сейчас мне комфортно. Пока я окончательно не определюсь, таких заявлений делать не буду, но меня вполне все устраивает сейчас.