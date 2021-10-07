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Зинэтула Билялетдинов может получить должность в СКА

15:45
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Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов может получить должность в СКА, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, санкт-петербургский клуб предложил 66-летнему специалисту стать советником.

В апреле 2019 года Билялетдинов покинул пост главного тренера казанцев. С тех пор трехкратный обладатель Кубка Гагарина не работал.

Ранее СКА назначил спортивным директором Рафика Якубова, который работал с Билялетдиновым в «Ак Барсе» в качестве генерального менеджера.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/news/268596

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Александр Кравченко все материалы автора

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