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Билялетдинов: «Было обидно за Никитина, когда он вынужден был уйти из ЦСКА. Он очень серьезный тренер»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов в большом интервью «СЭ» высказался о главном тренере «Локомотива», лидера нынешнего регулярного чемпионата КХЛ, Игоре Никитине.

— Сейчас редко такое бывает, чтобы тренеру настолько доверяли и он мог проработать с одним клубом столько лет.

— К сожалению, да. Наблюдаю за этими переменами в штабах разных клубах и в душе часто не соглашаюсь с ними. Мы же, тренеры, знаем друг друга, представляем, кто как работает, у кого какие отношения. И иногда, когда кого-то снимают, говорю: «Мне это непонятно».

— За кого, например, было обидно?

— За Игоря Никитина, когда тот вынужден был уйти из ЦСКА. Всегда считал его очень серьезным тренером. Не случайно приглашал его ассистентом в сборную, видел, какой это ответственный и заинтересованный парень. Ему все было интересно, его ни на секунду не оставляло желание познать что-то новое, учиться. Мне это нравилось, да и в ЦСКА он провел хорошую работу. Что там произошло — не знаю, не мне об этом судить, и просто говорю, что мне было очень жалко. Ну и мы видим, как сейчас Никитин работает с «Локомотивом». На мой взгляд, на сегодня это очень сильный тренер.

Зинэтула Билялетдинов.Разгром Гретцки, работа в НХЛ и с юным Овечкиным, четыре Кубка с «Ак Барсом», что случилось в Сочи. Разговор с Билялетдиновым

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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Зинэтула Билялетдинов
Игорь Никитин
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19.10 19:00 Северсталь – Торпедо НН 4 : 1
19.10 19:30 Сочи – Шанхай Дрэгонс 2 : 5
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