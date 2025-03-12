Билялетдинов: «Было обидно за Никитина, когда он вынужден был уйти из ЦСКА. Он очень серьезный тренер»

Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов в большом интервью «СЭ» высказался о главном тренере «Локомотива», лидера нынешнего регулярного чемпионата КХЛ, Игоре Никитине .

— Сейчас редко такое бывает, чтобы тренеру настолько доверяли и он мог проработать с одним клубом столько лет.

— К сожалению, да. Наблюдаю за этими переменами в штабах разных клубах и в душе часто не соглашаюсь с ними. Мы же, тренеры, знаем друг друга, представляем, кто как работает, у кого какие отношения. И иногда, когда кого-то снимают, говорю: «Мне это непонятно».

— За кого, например, было обидно?