Билялетдинов: «Было обидно за Никитина, когда он вынужден был уйти из ЦСКА. Он очень серьезный тренер»
Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов в большом интервью «СЭ» высказался о главном тренере «Локомотива», лидера нынешнего регулярного чемпионата КХЛ, Игоре Никитине.
— Сейчас редко такое бывает, чтобы тренеру настолько доверяли и он мог проработать с одним клубом столько лет.
— К сожалению, да. Наблюдаю за этими переменами в штабах разных клубах и в душе часто не соглашаюсь с ними. Мы же, тренеры, знаем друг друга, представляем, кто как работает, у кого какие отношения. И иногда, когда кого-то снимают, говорю: «Мне это непонятно».
— За кого, например, было обидно?
— За Игоря Никитина, когда тот вынужден был уйти из ЦСКА. Всегда считал его очень серьезным тренером. Не случайно приглашал его ассистентом в сборную, видел, какой это ответственный и заинтересованный парень. Ему все было интересно, его ни на секунду не оставляло желание познать что-то новое, учиться. Мне это нравилось, да и в ЦСКА он провел хорошую работу. Что там произошло — не знаю, не мне об этом судить, и просто говорю, что мне было очень жалко. Ну и мы видим, как сейчас Никитин работает с «Локомотивом». На мой взгляд, на сегодня это очень сильный тренер.
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