Билялетдинов: «Морозов всегда был порядочным человеком и дружил с головой»

Легендарный тренер Зинэтула Билялетдинов в большом интервью «СЭ» высказался об Алексее Морозове, капитане его чемпионского «Ак Барса» и сборной России, позже ставшем президентом КХЛ.

— Очень радуюсь, когда ребята, которые у меня играли, чего-то достигают — и не только на льду. Тот же Леша Морозов стал президентом КХЛ. Игрок, который был моим капитаном и поднимал Кубки Гагарина.

— Могли вообразить, что Морозов аж до президента КХЛ дорастет?

— Знал, что Леша может подняться высоко. Он всегда был порядочным, вдумчивым человеком, всегда дружил с головой. Не случайно его на такую роль выбрали. Он и учится, образование получает, хочет расти.

— А «секрет приготовления» вашей знаменитой тройки «Ак Барса» Зарипов — Зиновьев — Морозов тоже не сможете сформулировать?