Зинэтула Билялетдинов больше не будет работать главным тренером

Заслуженный тренер России по хоккею Зинэтула Билялетдинов рассказал, что больше не намерен работать главным тренером.

Последним местом работы специалиста на этой должности был «Ак Барс», который Билялетдинов возглавил в декабре 2022 года. В сезоне КХЛ-2022/23 казанский клуб под его руководством вышел в финал Кубка Гагарина. В марте 2024 года 69-летний специалист объявил о том, что не станет продлевать контракт с клубом.

«Нет, по-моему я проработал достаточно. То, что могу консультировать, допускаю», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

Билялетдинов выигрывал чемпионат России с московским «Динамо» в 2000 году, а также становился трехкратным обладателем Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018). Также тренер возглавлял сборную России с 2004 по 2005 год и с 2011 по 2014 год. В 2012 году национальная команда под его руководством выиграла чемпионат мира.