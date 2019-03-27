Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" не смог реализовать игру в большинстве"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов не согласен, что его команда подошла не готовой к первому матчу серии матча 1/8 финала Кубка Гагарина против "Авангарда" (0:6), сообщает официальный сайт КХЛ.

– "Ак Барс" был плохо готов? Так сказать нельзя. Просто есть определенные нюансы, которые помешали нам сыграть достойно. Шесть пропущенных шайб за матч – это, конечно, очень много. Повторюсь, мы допускали достаточно глупые, индивидуальные ошибки, которые влияли на результат и на ход той или иной встречи, – приводит слова Билялетдинова пресс-служба КХЛ.

– В чем был шанс "Ак Барса" переломить ход серии, и почему не получилось им воспользоваться?

– Прежде всего – игра в большинстве. К сожалению, не смогли реализовать этот шанс. На протяжении всей серии допускали ненужные удаления, они сильно мешали. Причем игроки всегда отправлялись на скамейку штрафников, скажем так, в "нужный момент", когда возникало преимущество… Но потом следовало глупое удаление, которое тормозило игру, давало возможность сопернику прийти в себя или того хуже – он еще и забивал нам.

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