Журова объяснила, почему минскому «Динамо» будет тяжело выиграть Кубок Гагарина

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о перспективах минского «Динамо» выиграть Кубок Гагарина.

«Перспектива у Белоруссии всегда есть. На чемпионатах мира достойно выступают, есть высокий интерес к хоккею в стране. Если не пробовать, не развиваться, а только вариться в собственном соку, то это все будет не на пользу. Конкуренция также вырастет. Выиграть Кубок, конечно, тяжело, потому что в России сильные команды, но интрига всегда нужна», — цитирует Журову Legalbet.by.

После 13 матчей FONBET Чемпионата КХЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 15 очками.