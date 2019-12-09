Журналисты выбрали игроков на Матч звезд КХЛ
Завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева на ФОНБЕТ Недели Звезд Хоккея 2020 в Москве. По результатам голосования, в котором журналисты могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов, представители СМИ выбрали 12 хоккеистов, сообщает официальный сайт КХЛ.
Дивизион Боброва
Вратарь: Александр Самонов (СКА);
Защитник: Микко Лехтонен («Йокерит»);
Нападающий: Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва).
Дивизион Тарасова
Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);
Защитник: Чарльз Геноуэй («Торпедо»)
Нападающий: Кирилл Капризов (ЦСКА).
Дивизион Харламова
Вратарь: Якуб Коварж («Автомобилист»);
Защитник: Юрки Йокипакка («Сибирь»);
Нападающий: Сергей Мозякин («Металлург»).
Дивизион Чернышева
Вратарь: Игорь Бобков («Авангард»);
Защитник: Даррен Дитц («Барыс»);
Нападающий: Никита Сошников («Салават Юлаев»).
КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков