Журналисты выбрали игроков на Матч звезд КХЛ

Завершилось голосование представителей СМИ по выбору игроков, которые представят команды дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева на ФОНБЕТ Недели Звезд Хоккея 2020 в Москве. По результатам голосования, в котором журналисты могли определить по одному игроку каждого амплуа от четырех дивизионов, представители СМИ выбрали 12 хоккеистов, сообщает официальный сайт КХЛ.

Дивизион Боброва

Вратарь: Александр Самонов (СКА);

Защитник: Микко Лехтонен («Йокерит»);

Нападающий: Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва).

Дивизион Тарасова

Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);

Защитник: Чарльз Геноуэй («Торпедо»)

Нападающий: Кирилл Капризов (ЦСКА).

Дивизион Харламова

Вратарь: Якуб Коварж («Автомобилист»);

Защитник: Юрки Йокипакка («Сибирь»);

Нападающий: Сергей Мозякин («Металлург»).

Дивизион Чернышева

Вратарь: Игорь Бобков («Авангард»);

Защитник: Даррен Дитц («Барыс»);

Нападающий: Никита Сошников («Салават Юлаев»).

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