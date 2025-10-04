Журналистка спела капитану «Трактора» Кадейкину песню в честь дня рождения во время флэш-интервью. Игрок не стал дослушивать

В перерыве после второго периода матча FONBET Чемпионата КХЛ «Шанхай Дрэгонс» — «Трактор» журналистка во время флэш-интервью с капитаном челябинцев Александром Кадейкиным исполнила песню в честь дня рождения игрока.

Девушка спела песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Хоккеист не стал дослушивать песню и отправился в раздевалку.

4 октября Кадейкину исполнилось 32 года.

После второго периода «Трактор» уступал «Шанхаю» со счетом 2:3. По итогам встречи челябинцы уступили китайской команде — 4:5 ОТ.