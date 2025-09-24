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Алексей Шевченко: «В «Ак Барсе» надо идти радикальными методами и забирать Козлова из «Салавата Юлаева»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Виктор Козлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Журналист «СЭ» Алексей Шевченко в лайв-эфире канала «СЭ Хоккейный» прокомментировал возможную смену главного тренера в «Ак Барсе» после неудачного старта сезона-2025/26.

«Анвар Гатиятулин оказался очень слабым тренером. Все похоже на «Трактор», который не вышел в плей-офф. Один к одному. Настроение, походка — все.

Чего они издеваются над Галимовым? Он не стал играть хуже, у него изменилась роль. Она стала такой же, как при Билялетдинове — игрок четвертого звена. Говорят, нам от тебя голов не нужно. Это тренерская беда, что его возвели в ноль. Надо идти радикальными методами.

От главного тренера и забирать Козлова из Уфы. Козлов — самый высокооплачиваемый сотрудник «Салавата Юлаева». Столько не платят в Уфе никому. Я бы на него уже косо смотрел. Он доказал, что является тренером.

У него достижения такие же, как у Гатиятулина. Ты этим людям по-другому не объяснишь. Почему они прибегали к Билялетдинову? Потому что с ним выигрывали. Нужен статусный тренер. Нужно показывать не регалии, а то, как команда играла. Козлов вышел в полуфинал с командой, где не платят зарплату«, — заявил Шевченко.

«Ак Барс» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 5 очками, «Салават Юлаев» идет на 11- й строчке с 4 очками.

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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Виктор Козлов
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6 Ак Барс 17 9 8 19
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