Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:00

Журавлев рассказал, что захотел вернутся в России после месяца игры в АХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев рассказал о решении вернуться в Россию после месяца выступлений в АХЛ.

«Когда впервые задумался о возвращении в «Ак Барс»? Где-то в середине ноября. Месяц сезона в АХЛ прошел, и я начал думать, что хочу вернуться в Казань. Что стало триггером? Много моментов. Жизненная ситуация заставила вернуться домой. И хоккейная ситуация тоже повлияла», — приводит слова Журавлева Sport24.

Журавлев выступал за казанский клуб с 2019 по 2022 год, в составе которого провел 133 матча и набрал 31 очко (6+25).

Текущий сезон защитник начинал в АХЛ, где провел 14 игр за «Колорадо Иглз».

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-27-zhuravlev-o-kolorado-cherez-mesyats-posle-starta-sezona-zakhotel-vernutsya-v-rossiyu
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
2
3
Читайте также
В Норвегии раскритиковали отстранение всех российских спортсменов
Мечтал играть как Буре, а теперь идет за «Оскаром». Бывший хоккеист начал новую жизнь в кино
В Кремле указали на следование законам при помиловании экс-осужденных за участие в СВО
В Кремле отреагировали на изменение миграционных норм в Казахстане
Новые регионы России перейдут на московское время
Суд приговорил бывшего схимонаха Сергия к 5,5 года лишения свободы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сушко оставил пост генерального директора минского «Динамо»

Журавлев рассказал о возвращении в «Ак Барс»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 56 43 13 90
2 Локомотив 56 33 23 74
3 ЦСКА 54 34 20 74
4 Торпедо 55 35 20 74
5 Динамо М 55 32 23 72
6 Витязь 55 27 28 62
7 Спартак 56 25 31 57
8 Динамо Мн 56 22 34 56
9 Северсталь 55 22 33 56
10 Куньлунь 56 19 37 43
11 Сочи 54 6 48 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 56 34 22 72
2 Автомобилист 54 31 23 70
3 Ак Барс 55 30 25 69
4 Металлург 54 30 24 68
5 Авангард 54 31 23 66
6 Сал. Юлаев 55 28 27 65
7 Адмирал 55 27 28 61
8 Амур 54 25 29 56
9 Нефтехимик 55 25 30 54
10 Барыс 57 24 33 54
11 Трактор 55 23 32 54
Результаты / календарь
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
27.01 16:30
Авангард – Динамо М
 - : -
27.01 16:30
Барыс – Трактор
 - : -
27.01 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 - : -
27.01 17:00
Металлург – Ак Барс
 - : -
27.01 17:00
Сал. Юлаев – Северсталь
 - : -
27.01 19:00
Локомотив – СКА
 - : -
27.01 19:30
Сочи – Витязь
 - : -
27.01 19:30
ЦСКА – Амур
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости