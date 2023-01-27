Журавлев рассказал, что захотел вернутся в России после месяца игры в АХЛ

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев рассказал о решении вернуться в Россию после месяца выступлений в АХЛ.

«Когда впервые задумался о возвращении в «Ак Барс»? Где-то в середине ноября. Месяц сезона в АХЛ прошел, и я начал думать, что хочу вернуться в Казань. Что стало триггером? Много моментов. Жизненная ситуация заставила вернуться домой. И хоккейная ситуация тоже повлияла», — приводит слова Журавлева Sport24.

Журавлев выступал за казанский клуб с 2019 по 2022 год, в составе которого провел 133 матча и набрал 31 очко (6+25).

Текущий сезон защитник начинал в АХЛ, где провел 14 игр за «Колорадо Иглз».