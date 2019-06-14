Центральный нападающий новокузнецкого "Металлурга" Дмитрий Жукенов перешел в систему "Автомобилиста".

Как сообщает пресс-служба клуба, двусторонний контракт с хоккеистом рассчитан на два года. Подготовку к сезону Жукенов начнет в составе "Горняка".

Дмитрий провел в КХЛ 15 игр и забросил 1 шайбу, также выступал в МХЛ – 72 игры, 55 (13+42) очков, в ВХЛ – 11 игр, 2 (1+1) очка, в юниорской лиге Квебека – 151 игра, 149 (42+107) очков. В сентябре 2017 года признавался лучшим новичком недели в НХЛ.

Ранее с одностороннее соглашение на один год с клубом заключил нападающий Евгений Мозер.