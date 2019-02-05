Жозе Моуринью: "Я посмотрел на КХЛ, и остался очень доволен"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о своих впечатлениях от посещения матча регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" - СКА.

- Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра - приводит слова Моуринью официальный сайт КХЛ. - Сегодня утром мне удалось посетить тренировку "Авангарда", познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли. Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо "Авангарду" за эту возможность. До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен.

Моуринью падает в объятья России