Жозе Моуринью покинул матч "Авангард" - СКА после второго периода

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью покинул матч регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и СКА после второго периода. 56-летний специалист выполнил символическое вбрасывание перед этой игрой, после чего упал, поскользнувшись на ковре.
Жозе Моуриньо покинул матч "Авангард" - СКА после второго периода pic.twitter.com/npkLMDEGTR– СЭ Хоккей (@hockey_se) 4 февраля 2019 г.
Моуринью в настоящее время находится без клуба - он был уволен из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года. (Арман Мкртчян)
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