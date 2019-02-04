21:12 | Хоккей — КХЛ

Жозе Моуринью покинул матч "Авангард" - СКА после второго периода

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Известный футбольный тренер Жозе Моуринью покинул матч регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и СКА после второго периода. 56-летний специалист выполнил символическое вбрасывание перед этой игрой, после чего упал, поскользнувшись на ковре.

Моуринью в настоящее время находится без клуба - он был уволен из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года. (Арман Мкртчян)

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