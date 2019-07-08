Жердев рассказал, к чему дольше всего привыкал в США

Двукратный чемпион мира Николай Жердев в интервью "СЭ" рассказал, к чему дольше всего привыкал в США.

– Чем вы занимались в прошлом году?

– Много был с родителями в Киеве, потом ездили на западный берег Крыма в Черноморское. Затем слетал на Кипр, там с ребятами бегали, плавали, ездили на велосипедах. Потом был в Москве. В последнее время тренировался в зале, а уже месяц занимаюсь на льду в Белгороде. Там поспокойнее и удобнее заниматься – все близко, а в Москве – пробки и душно.

– Как добирались в Киев?

- Это совсем нелегко. Я ездил на поезде. Самолетом можно попасть только через Минск. Моим родителям даже пришлось делать приглашение. На границе задали много вопросов, долго меня прощупывали.

– Не узнали?

– Российский пограничник узнал, а вот на украинской уж очень подозрительно отнеслись к российскому паспорту. Словно наши страны враждуют. Очень нелепое чувство: чтобы поехать к себе домой и прожить там год, я должен оформлять специальные документы.

– Помните, как уезжали из Киева в Россию 20 лет назад?

– Тем ребятам, кто уезжал из Киева или Харькова, нужно было оформлять российское хоккейное гражданство. Без него нельзя было играть.

– Были слухи, что в Крыму хотят сделать команду ВХЛ. Что об этом думаете?

– Было бы здорово. Для начала нужно дворец спорта построить. Слышал, что катки есть в нескольких торговых центрах.

– Говорите на украинском?

– Понимаю, но не очень хорошо разговариваю на украинском, учил только один год в школе. Родители его знают, но у нас все общаются на русском, как и большинство в Киеве. Сейчас ввели закон о том, что должны говорить на украинском. Все это сложно. По телевизору пугают всякими историями, а когда приезжаешь, там все намного спокойнее и не ощущается проблемы.

– А вообще в политику вникаете?

– Никогда не был экспертом в налогах или зарплатах. За бензин только вот обидно – почему такие цены высокие (смеется). Вообще это дело людей, которые этим занимаются, не мне их учить.

– Пользуетесь более экологичным транспортом?

– Не вижу ничего зазорного в том, чтобы проехаться на метро. Бывает, за 20 минут на нем можно проехать пол-Москвы. Это лучше и приятнее, чем простоять полтора-два часа в пробках. В Америке все пользуются подземкой.

– К чему вы дольше всего привыкали в Штатах?

– К языковому барьеру, зато на английском общаюсь и сейчас. Поначалу сложно было. Хорошо, что потом в "Коламбусе" появился Саша Свитов из "Тампы". Еще у нас было много ребят из Чехии, которые знали русский. Так что общения хватало. В плане общения на льду язык хоккея универсален и понятен для любого. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)