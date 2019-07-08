Жердев рассказал, что извинился перед Гинером после перехода из ЦСКА в "Коламбус"

Двукратный чемпион мира Николай Жердев в интервью "СЭ" вспомнил свой переход из ЦСКА в "Коламбус" в 19-летнем возрасте. Он рассказал, что извинился за свой поступок перед Евгением Гинером, который тогда был куратором хоккейной команды армейцев.

– Вы убежали из ЦСКА в "Коламбус" в 19-летнем возрасте. Помните свои ощущения, было страшно?

– Не сказал бы, что боялся чего-то. Просто хотел попробовать себя в Америке, а из ЦСКА не отпускали. После меня еще несколько игроков поступили так же.

– Тогда куратором хоккейного ЦСКА был Евгений Гинер.

– Кстати, когда я уехал, позвонил ему из Америки и извинился за свой поступок. Потом, после моего отъезда, пошла шумиха в СМИ, писали про то, что я сбежал от службы в армии, называли врагом народа, дезертиром. На следующий год в НХЛ случился локаут, я вернулся в Россию, в ЦСКА, и все вдруг забыли о том, как меня называли.

– Повестки из военкомата не приходили?

– Нет (улыбается). Просто возникла шумиха, а потом я вернулся, так как мой контракт с ЦСКА еще действовал. Обсудили все с руководством, забыли обиды, я с удовольствием был готов выступать за красно-синих.

– Когда последний раз общались с Гинером?

– Очень давно. Он же ушел из хоккея, позже нигде не пересекались.

– Бывали на новой арене футбольного ЦСКА?

– На матчах – нет. Ходил только на стадион "Спартака". Мне очень понравилось.

– На футбольном чемпионате мира?

– Нет. Тем летом я был у родителей в Крыму. Смотрели футбол там. Все разговоры по стране были только о том, как иностранцам нравится в России. Атмосфера во всех городах была нереальная. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)