Жердев пожелал удачи Панарину в "Рейнджерс"

Двукратный чемпион мира Николай Жердев в интервью "СЭ" пожелал удачи Артемию Панарину в "Рейнджерс". Форвард заключил семилетний контракт со средней зарплатой 11,6 миллиона долларов.

– Артемий Панарин стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом. Что ему посоветуете?

– Он – взрослый парень, все понимает. Могу только пожелать Артемию удачи, надеюсь, что в "Рейнджерс" он обойдется без травм.

– Он немного повторяет вашу судьбу, выступал за "Коламбус", теперь отправился в "Рейнджерс". А Коламбус – город в глуши, откуда многие звезды уезжают.

– Не сказал бы. Город отличный. Коламбус – место скопления молодежи, потому что там находится один из самых больших колледжей. Там спокойно. Нью-Йорк – понятное дело, мегаполис. Можно сравнить с Москвой. Много суеты, пробок.

– Какой город вам больше по душе: Коламбус или Нью-Йорк?

– Мне очень нравилось в Коламбусе. Много молодежи, отличные болельщики.

– Насколько отличается отношение СМИ и болельщиков в Нью-Йорке и Коламбусе?

– Фанаты у команд из этих городов разные, но, как мне кажется, в НХЛ нет клубов с плохими болельщиками. Арены всегда заполняются, люди кайфуют от того, что пришли на хоккей.

– Хотелось раз за разом возвращаться на "Мэдисон-Сквер-Гарден"?

– Да, там прекрасная аура, сумасшедшие болельщики. Когда команда проигрывает – город в шоке. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)