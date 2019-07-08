Жердев оценил игру сборной России на чемпионате мира

Двукратный чемпион мира Николай Жердев в интервью "СЭ" оценил игру сборной России на чемпионате мира-2019. В полуфинале россияне уступили Финляндии (0:1).

– Кто в вашей карьере был лучшим партнером по команде?

– В "Атланте" мне нравилось играть с Патриком Закриссоном и Юнасом Андерссоном, у нас было хорошее звено. В "Рейнджерс" – с Маркусом Нэслундом. Играл в звене с ним и Крисом Друри.

– Нападающие уже есть. Давайте добавим вратаря и двух защитников, составим символическую сборную по версии Жердева.

– Вратарь – Барулин. Защитники… надо подумать. Янне Нискала из "Атланта" и… Сложно выбрать еще кого-то, со многими играл, не хочу никого обидеть. Оставлю место свободным.

– С Сергеем Мозякиным вы выступали и за ЦСКА, и за "Атлант". Могли представить в 2004 году, что он станет лучшим снайпером российского хоккея и побьет рекорд Бориса Михайлова?

– Мог. Мозякин всегда стабильно набирал очки, всегда был на первом месте по заброшенным шайбам.

– В какой команде из НХЛ он мог заиграть?

– Сергея же звали в "Коламбус", но он не поехал. Он ведь уже выступал в Северной Америке, не захотел дергаться в НХЛ, потому что все складывалось в России.

– Сейчас общаетесь?

– В основном на играх. По телефону не созваниваемся.

– Какой лучший гол, который забили за карьеру?

– Лучший, думаю, еще не забил. Надеюсь, у меня все впереди.

– Как оцениваете игру сборной России на чемпионате мира?

– Я смотрел только один матч – с финнами. Они очень быстрые ребята, с динамичным катанием. Все игроки – техничные. За ними очень сложно успеть. Плюс Юкка Ялонен – грамотный тренер и отличный тактик. Он закрыл все, что можно. Не дал нашей сборной играть в свой хоккей. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)