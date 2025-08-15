Галлан: «Моя цель — вывести «Шанхай Дрэгонс» в плей-офф КХЛ»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан заявил, что не покинет команду КХЛ до окончания своего контракта ради предложения из НХЛ.

«Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении 61-летнего канадца новым главным тренером команды 13 августа. По информации «СЭ», Галлан заработает 3,3 миллиона долларов по двухлетнему контракту с китайским клубом.

«Если поступит предложение из НХЛ, смогу ли я просто встать и уехать? Нет, конечно. Я ждал шанса два года. Принял это предложение, еду в Россию, в Санкт-Петербург, чтобы тренировать «Шанхай Дрэгонс». Контракт на два года, и я намерен его выполнить. Моя цель — вывести команду в плей-офф. Это наша задача», — приводит слова Галлана пресс-служба «Шанхай Дрэгонс» в Telegram-канале со ссылкой на его интервью радио TSN 1050 в Торонто.

Последним местом работы Галлана был «Рейнджерс» в сезоне-2022/23. До этого он также тренировал сборную Канады, «Вегас», «Флориду» и «Коламбус».